شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: الجمهور سيعرف دوافع غلاب للشر في مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز إنه سعيد جدًا بتفاعل الجمهور مع دوره في مسلسل فهد البطل ، مضيفا: "كنت متأكد من أن البعض قد يكره غلاب بسبب شره، لكنني واثق أن الكثيرين سيعرفون دوافعه للشر مع مرور الحلقات، لأن الشخصية مكتوبة باحترافية وتكشف أبعادها تدريجيًا".

وأضاف عبد العزيز لـ"الخليج 365" أنه يعتبر فهد البطل محطة مهمة في مشواره الفني، وأتمنى أن يلقى العمل إعجاب الجمهور، لأن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه فقط، بل هو أداة لطرح قضايا إنسانية واجتماعية تلامس الواقع.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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