شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل يتصدر السوشيال ميديا بعد مقتل أحمد العوضي على يد شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فهد البطل الحلقة الثانية تريند جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقتل أحمد العوضى الأب، لاسيما أنه يجسد دور الأب وابنه في الأحداث، الذى نال تفاعلاً واسعًا من قبل الجمهور.

وفي بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل، تستمر الأحداث المثيرة حيث تمكن غلاب "أحمد عبد العزيز" من تنفيذ مخططه، وقتل شقيقه "حماد" أحمد العوضي بيديه بعدما ضربه بالرصاص، ولكن تمكن العوضى من تهريب أبنائه فهد وزينب من خلال سرداب ليهربا من القتل.

كما طلب أحمد عبد العزيز من رجاله العثور على طفلي "حماد" - أحمد العوضي اللذان هربا بعد رؤيتهما لمقتل أبيهما بالرصاص على يد عمهما، وذلك من أجل التخلص منهما، ويدخل "غلاب" أحمد عبد العزيز في لحظة عتاب لشقيقه "حماد" قبل دفنه، ليخبره بأنه أخذ كل شيء منه وحرمه من المرأة التي أحبها وتزوج منها.

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وذلك بعدما قامت زوجة غلاب بقتل والد زوجها أحمد عبد العزبز بعدما شعرت انه شعر ان حماها يدرك أن زوجها المتسبب فى قتل شقيقه ليقررا التخلص منه وتقتله بالفعل.

الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل شهدت هروب فهد بصحبة شقيقته وشقيقه وقيامه بتعليمهما من خلال النار عبر علامة على يديهم حتى تساعدهم فى التعرف على بعض حالة تاهوا ليجدوا بعض من جديد.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

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