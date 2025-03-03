لقطات عائلية تُشاركها الملكة رانيا العبدالله لإفطار رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 01:20 مساءً - من المعروف دائماً أن العائلة للملكة رانيا هي رقم 1 في أولوياتها واهتماماتها، ويظهر ذلك جلياً في كل المناسبات والاحتفالات؛ حيث تضع في مقدمتها الأسرة. وفي شهر رمضان تبرز أهمية العائلة ولمّتها وترابطها التي تبعث الدفء في برودة الأجواء الشتوية، وهذا ما كشفت عنه الملكة رانيا في أحدث مشاركاتها، التي عكست الترابط العائلي في إفطار رمضان.

الملكة رانيا والملك عبدالله مع العائلة في إفطار رمضان

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شاركت الملكة رانيا العبدالله مقطع فيديو يجمعها والملك عبدالله الثاني مع أفراد العائلة الأردنية الهاشمية، ظهر فيه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، الأميرة منى والدة الملك عبدالله الثاني، الأمير هاشم، الأميرة سلمى، بالإضافة لأعضاء آخرين من العائلة الأردنية الهاشمية، بينما لم تظهر الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وفي إحدى لقطات الفيديو، تُمسك الملكة رانيا هاتفها المحمول به صورة للأميرة إيمان بنت الحسين، في حين تظهر الملكة والملك يتبادلان أطراف الحديث مع باقي العائلة في جوٍ عائلي.

وعلقت الملكة رانيا على مقطع الفيديو بكلمات تمس القلب جاء فيها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

لقطات عائلية تُشاركها الملكة رانيا بعد ولادة الأميرة إيمان

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شاركت الملكة رانيا مقطع فيديو- يُشعر منْ يشاهده بالدفء العائلي والسعادة- يضم العائلة بعد ولادة ابنتها الأميرة إيمان الشهر الماضي، ويبدأ المشهد بوقوف الملك عبدالله الثاني يبدو ناظراً لحفيدته الثانية أمينة، ثم تظهر الأميرة سلمى، ومن بعدها زوج الأميرة إيمان؛ جميل ألكساندر ترميوتس، ثم لقطة للملكة رانيا وهي تحتضن الأميرة رجوة الحسين التي قامت بزيارة الأميرة إيمان أمس مع زوجها الأمير الحسين وابنتهما الأميرة إيمان الصغيرة التي استحوذت على جانب كبير من الفيديو عندما ظهرت مع جدتها الملكة رانيا وهي تحملها وتداعبها، وفي لقطة أخرى تحملها والدتها الأميرة رجوة لتشاهدا أمينة عن قرب.

وقبل نهاية مقطع الفيديو، نرى الملكة رانيا تقف بجانب الأميرة إيمان وتمشط شعرها بيديها، ثم تقوم بوضع مصحف صغير وخرزة زرقاء فوق رأس أمينة في سريرها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو التالي: "أمينة الغالية وسط العيلة".

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