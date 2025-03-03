هل كانت إلهام شاهين زوجة ثانية سرًا؟ الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 01:20 مساءً - أثارت النجمة إلهام شاهين الجدل بعد كشفها عن العديد من الأسرار في حياتها الفنية، أبرزها أنها قضت فترة من حياتها زوجة ثانية في السر.

إلهام شاهين زوجة ثانية سرًا

حلَّت النجمة إلهام شاهين ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة كشفت النجمة عن فترة من حياتها كانت متزوجة فيها سرًا من رجل متزوج، حيث قالت: "كان فيه قصة حب، وأحيانًا عندما نكون داخل العلاقة ممكن نحلل أشياء لو خارج العلاقة هننظر إليها بشكل مختلف".

وتابعت: "وإحنا معملناش شئ ضد الشرع ولا القانون، والتصرف مكنش غلط كان باسم الحب، وهذا كان سبب الطلاق لأننا قولنا لمدة معينة ولازم الزواج يُعلن لأنه كان معايا في كل مكان والناس تشاهدنا معًا باستمرار، ومراته كانت عارفة أكيد، لأننا دائماً كنا بنظهر مع بعض، ولكن كان الأتفاق عدم الإعلان في الإعلام في وقت معين ولما تجاوز هذه الفترة قولتله نطلق".

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إلهام شاهين متألقة في "سيد الناس"

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تتألق النجمةخلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بشخصية سيدة تُدعى اعتماد الهواري وهي زوجة خالدالصاوي وهو والد الجارحي أبو العباس الذي يجسد دوره عمرو سعد، وتدخل اعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده، لتكون علاقة الثنائي في المسلسل عكس الفيلم تماماً الذي لعبت فيه إلهام شاهين دور والدة عمرو سعد والتي ضحت من أجله كثيراً.

"سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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