بعد تصدرهما الترند.. بطلا ولاد الشمس يجتمعان مع بطلات 80 باكو فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 01:20 مساءً - بعد تصدر كلٌ من مسلسلي "أولاد الشمس و 80 باكو" ترند مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومع عرض أولى حلقاتهما، شاركت بطلة 80 باكو؛ هدى المفتي صورة جمعتها بأبطال "ولاد الشمس"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أبطال ولاد الشمس يجتمعون مع 80 باكو

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هدى المفتي وأحمد مالك بشكل مختلف في رمضان 2025

شاركت النجمة هدى المفتي من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"؛ صورة جمعتها مع بطلتي مسلسلها "" وهما رحمة أحمد ودنيا سامي، مع بطليوهما أحمد مالك وطه دسوقي، وقد ظهر الجميع في الصورة في حالة من الضحك والمرح. وعلقتعلى الصورة قائلة: "مزنوقين في".يشارك كلٌ من النجمينوأحمد مالك بشكلٍ مختلف خلال دراما رمضان 2025، حيث تنافس، وتجسد دور الفتاة الشعبية من خلال شخصية فتاة تدعى "بوسي"؛ حيث مزجت بين العفوية والذكاء؛ لتقدم نسخة شعبية من "سندريلا" في عالم الكوافيرات، وذلك ضمن أحداث

"بوسي" ليست مجرد فتاة تعمل في الكوافير، بل تُعتبر الأبرع بين زميلاتها، حيث يطلبها جميع الزبائن بفضل مهارتها الاستثنائية في تصفيف الشعر والمكياج. ورغم حبها لعملها، تجد نفسها في ورطة عندما تحتاج إلى جمع مبلغ مالي يمكنها من ترك منزل عمها، حيث تعاني من الضغط وسوء المعاملة من زوجته.

مسلسل "80 باكو" كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى "بوسي"، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها، وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

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أما أحمد مالك فيشارك في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، الذي يظهر في دور "ولعة"، بينما يُجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، والذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالًا غير مشروعة ومخالفة للقانون.

محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح" أن يعملان كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغماً عنهما، لاسيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر، إذ إنّ العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاول أحمد مالك وطه دسوقي، الإطاحة بمحمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام، فهل ينجح مُخططهما، أم سيتم إحباطه؟، وذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.

مسلسل ولاد الشمس ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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