شخصيتا تيم حسن وكاريس بشار تتصدران الترند في "تحت سابع أرض"

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسما الممثلين السوريين تيم حسن وكاريس بشار الترند على محركات البحث بعد عرض أول يومين من مسلسل "تحت سابع أرض"، والذي تدور أحداثه ضمن إطار درامي.



وأشاد الجمهور بشكل كبير مع الشخصيتين ومع الكيمياء الكبيرة بينهما.

وفي العمل يستغل الضابط "موسى" صلاحياته، لتحقيق مكاسب شخصية بطرق فاسدة وملتوية، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع الأشخاص الذين يبتزهم، بينما يكتشف أن شقيقيه يزوّران الدولارات، فيجد نفسه في مأزق صعب، بين تركهما لمواجهة العصابات بمفردهما، أو إدارة هذا العمل بنفسه لحمايتهما.

المسلسل من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين تيم حسن، منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، تيسير إدريس، سامية الجزائري وغيرهم، كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.