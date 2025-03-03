بالفيديو - إفطار يجمع الملكة رانيا وعائلتها بمناسبة شهر رمضان المبارك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الملكة رانيا مقطع فيديو أثناء إجتماع العائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو الملك عبدالله الثاني، وإبنهما الأمير الحسين، وزوجته الأميرة رجوة، وشقيقته الأميرة سلمى، وبعض أفراد العائلة.

وعلقت الملكة رانيا قائلة :"من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة، رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم، ليس هناك نعمة أعظم من أن تكون محاطًا بالعائلة".

متابعو الملكة رانيا إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"رقي هالعائلة ما صار و لا راح يصير الفيديو الوحيد يلي مليان حب واجواء عيله فعلا بدون استعراضات البيوت و زينه رمضان زي الفيديوهات يلي عبت الدنيا فعلا ملوك"،"رمضان يجمع القلوب بالمحبة والدفء، ولا شيء أجمل من لمة العائلة في هذا الشهر المبارك، رمضان كريم عليكِ وعلى العائلة الكريمة، أعاده الله عليكم بالخير والبركة"، وغيرها. ​​​​​​

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