جوليا فوكس تقوم بتقليد بيانكا سينسوري وتطل عـ ارية في هذا الحفل

ميرنا وليد - بيروت - جذبت النجمة العالمية جوليا فوكس الأنظار وهي ترتدي ثوباً شفافاً مستوحى من إطلالة بيانكا سينسوري، أثناء ظهورها في حفل فانيتي فير لجوائز الأوسكار لعام 2025 في بيفرلي هيلز يوم الأحد.



وكان زي فوكس، البالغة من العمر 35 عاماً، مشابه لزي سينسوري المثير للجدل أثناء سيرها على السجادة الحمراء مع كانييه ويست في حفل توزيع جوائز غرامي الشهر الماضي في لوس أنجلوس.

وصلت فوكس إلى الحفلة الموهي ترتدي فستانًا شبكيًا بلون اللحم يصل إلى كاحليها وحذاء ذات كعب عالي واختارت عدم إضافة أي إكسسوارات براقة إلى المجموعة.

يبدو أن جوليا - التي كانت تواعد كاني ويست سابقًا - ارتدت باروكة شعر مستعار سمراء ذات خيوط طويلة مموجة سقطت على كتفيها وقامت بمجموعة متنوعة من الأوضاع عند وصولها إلى مركز واليس أننبرغ حيث أقيمت الاحتفالات.