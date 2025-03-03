ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري إياد نصار على الانتقادات التي طالته واتهمته باهانة المرأة الاردنية خلال مقابلة سابقة له حين خيّر بين المرأة الاردنية والمرأة المصرية ليرد انه يفضل الثانيو .
وقال انه لم يقصد اهانة اي طرف لكنه تحدث بصفة شخصية كونه تزوح أولا من أردنية ثم تزوج من مصرية واعتبر من خلال تجربته أنه يُعتمد عليها بشكل كبير، فهي تسنده ولكنه لا يحب التعميم اذ انه لم "يتزوج كل السيدات الاردنيات ولا كل السيدات المصريات" وأكد إياد أنه يحب الحفاظ على مشاعر زوجته بشكل كبير في كل الأحوال وأمام الجميع وكل ما يهمه ان لا تحزن.
وتحدث عن علاقته بطليقته وأبنائه خلال حلوله ضيفا في برنامج "حبر سري" وقال: "تجربة الانفصال مش سهلة للأطفال، وعندي دلوقتي إيثار 21 سنة، وآدم 16 سنة، وهما معايا من زمان، وانفصالي عن مامتهم لا يعني إننا أعداء، لكن في لحظات هي مسؤولة مني كونها أمهم، وفي علاقة لطيفة بيننا، وده كان أقل ضرر".
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يرد على الاتهامات التي طالته بإهانة المرأة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.