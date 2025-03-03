حلا الترك تستقبل رمضان بزينة مميزة وأجواء ملفتة

ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الفنانة البحرينية حلا الترك، شهر رمضان بطريقة ملفتة، إذ زينت منزلها بأجواء رمضانية دافئة، وظهرت بإطلالات أنيقة من تصميمها الخاص.

ونشرت حلا عبر حاسبها الررسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها استعداداتها، إذ زينت المنزل بزينة مستوحاة من روح شهر رمضان، وجهزت جلسة عربية أنيقة مع خيمة قرب السلالم، وأضفت عليها لمسة ساحرة بالفوانيس الملونة، الوسائد المزخرفة، والحلوى الرمضانية.

وتألقت حلا بعباءة ذهبية واسعة بتصميم مميز، كما استعرضت مجموعة من العباءات، التي يبدو أنها قامت بتصميمها بنفسها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور حلا، وأعربوا عن إعجابهم بذوقها في اختيار الزينة والملابس الرمضانية.

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