بالصّور- القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار وأيّ فيلم سرق الأضواء في أكبر ليلة في هوليوود؟

إنّها ليلة احتفاليّة ضخمة في هوليوود حيث تمّ الإعلان عن الفائزين بأفضل الجوائز في السّينما في الولايات المتّحدة وحول العالم في حفل توزيع جوائز الأوسكار السّابع والتّسعين.

تحت قيادة كونان أوبراين ومجموعة من الفنّانين الضّيوف وبحضور حشد كبير من المشاهير، تمّ الإعلان عن الفئات الثلاث والعشرين بما في ذلك الأفلام والممثّلين والممثّلات الفائزين هذا العام.

وقد حقّق فيلم “أنورا” للمخرج شون بيكر فوزًا تاريخيًّا جديدًا في هوليوود عندما حصل على خمس جوائز أوسكار – بما في ذلك أربع جوائز تمّ منحها شخصيًّا لبيكر. أصبح المخرج السّينمائيّ المعروف بقصصه الخام والمتعاطفة أوّل شخص على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل مونتاج، وأفضل فيلم لفيلم واحد في الحفل نفسه.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنّ فيلم Anora تمّ إنتاجه بميزانيّة ضئيلة للغاية قدرها ستّة ملايين دولار وهو مبلغ ضئيل للغاية في صياغة اليوم إذ تنفق السّتوديوهات الكبرى بانتظام مئات الملايين من الدّولارات.

لم يحظَ الفيلم المستقلّ بإعجاب النّقّاد فحسب بل سيطر أيضًا على جوائز الأوسكار. بالإضافة إلى الفوز التّاريخيّ الذي حقّقته بيكر، حصلت ماديسون على جائزة أفضل ممثّلة وهو ما يثبت أنّ الجمهور والنّاخبين في الأكاديميّة يتوقون إلى القصص الجديدة التي تعتمد على الشّخصيّة بدلًا من الأفلام الضّخمة المعتادة.

إليكم القائمة”

جائزة أفضل فيلم: أنورا

جائزة أفضل ممثّلة في دور رئيسيّ: لمايكي ماديسون عن أدائها في فيلم “أنورا”.

جائزة أفضل مُخرج سينمائيّ: المخرج شون بيكر عن إخراجه فيلم “أنورا”.

جائزة أفضل ممثّل في دور رئيسيّ: أدريان برودي عن أدائه في فيلمTHE BRUTALIST .

جائزة أفضل موسيقى تصويريّة: الملحّن دانيال بلومبرغ عن موسيقاه في فيلم THE BRUTALIST .

جائزة أفضل فيلم عالميّ: الفيلم البرازيليّ I’M STILL HERE إذ تُعدّ هذه الجائزة هي الأولى للبرازيل التي تفوز بها في الأوسكار.

جائزة أفضل تصوير سينمائيّ: المصوّر لول كراولي عن فيلم THE BRUTALIST.

جائزة أفضل فيلم قصير: فيلم I’M NOT A ROBOT.

جائزة أفضل مؤثّرات بصرية: فيلم DUNE: PART TWO

جائزة أفضل صوت: فيلم DUNE: PART TWO .

جائزة أفضل فيلم وثائقيّ: فيلم NO OTHER LAND .

جائزة أفضل فيلم وثائقيّ قصير: فيلم THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA.

جائزة أفضل أغنية أصليّة من فيلم سينمائيّ: أغنية “El Mal” من فيلم EMILIA PÉREZ.

جائزة أفضل تصميم إنتاج أو ديكورات تصوير: فيلم WICKED .

جائزة أفضل ممثّلة مساعدة: زوي سالدانيا عن أدائها في فيلم EMILIA PÉREZ .

جائزة أفضل مُونتاج أو تحرير لقطات: فيلم ANORA .

جائزة أفضل تصفيف شعر ومكياج: فريق فيلم THE SUBSTANCE .

جائزة أفضل سيناريو مقتبس: فيلم CONCLAVE .

جائزة أفضل سيناريو أصليّ: شون بيكر عن فيلم .ANORA.

جائزة أفضل ممثّل مساعد: كيران كولكن عن أدائه في فيلم A REAL PAIN .

جائزة أفضل إنميشين: فيلم FLOW .

جائزة أفضل أنميشين قصير: فيلم IN THE SHADOW OF THE CYPRESS.

جائزة أفضل تصميم أزياء: فيلم. WICKED