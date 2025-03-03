شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تامر حسنى قلوبنا أقرب من إعلان رمضان تحتل المركز الخامس عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته الكبيرة باحتلال أغنيته الجديدة "قلوبنا أقرب" التي يقدمها في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، المركز الخامس على مستوى العالم، حيث نشر تامر حسنى صورة من المنصة العالمية التي تواجدت فيها أغنية "قلوبنا أقرب" في المرتبة الخامسة.



تامر حسنى

وكتب تامر حسنى على حسابه بموقع إنستجرام: "بجد مبسوط إن أغنيتي الجديدة "قلوبنا أقرب" تحتل المركز الخامس عالميًا، حبيت أشارككم الخبر ده لأني بحب الأغنية دي أوي وبجد أغنية قلوبنا أقرب اشتغل عليها ناس كتير".

ووجه تامر حسنى الشكر لفريق عمل الأغنية قائلاً: "أحب أشكرهم الملحن الكبير والشاعر الكبير عزيز الشافعى، الموزع الراقي النابلسي، والأستاذ الكبير أوى تامر مرسى، ومحمد ناصف ومحمد شريف ملوك الأفكار المتميزة اللي قريبه للناس بمنتهى الصدق والمخرج الرائع هادي الباجوري.

تامر حسنى يتكفل بعلاج اللاعب إبراهيم شيكا

وكان النجم تامر حسنى، قد أعلن التكفل بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالسرطان وحرص تامر حسنى على زيارته فى منزله للاطمئنان على صحته، والجلوس معه و التحسين من حالته النفسية.

وكتب تامر حسنى قائلا:" يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصلة، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه.

وتابع في كلامه: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد أذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".