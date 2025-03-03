محمد رمضان يواجه مواقف محرجة على الهواء

ميرنا وليد - بيروت - واجه الفنان المصري محمد رمضان، ردود فعل غير متوقعة، أثناء اتصاله بالفائزين لإبلاغهم بجوائزهم، في برنامجه "مدفع رمضان".

ففي إحدى المكالمات، حاول رمضان إخبار سيدة بفوزها بالجائزة، إلا أنها رفضت الحديث معه بشكل قاطع، وقالت: "النمرة غلط يا أستاذ، متتصلش هنا تاني!"، ثم أغلقت الخط في وجهه، من دون إعطائه فرصة للتوضيح.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي واجه محمد رمضان، إذ واجه ردًّا أكثر جرأة من فتاة قاطعته قائلة: "أنت بتستظرف؟"، ليحاول رمضان إقناعها قائلاً: "والله العظيم أنا محمد رمضان، مش واحد بعاكس، ممكن أكلّمك فيديو وأثبتلك!"، ومع ذلك لم تتجاوب معه الفتاة وأغلقت الهاتف في وجهه. فعاود رمضان الإتصال، ليجيب هذه المرة شقيق الفتاة، الذي تقبّل الأمر، وأُعلن فوز العائلة بجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

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