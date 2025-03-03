ليا إبنة نانسي عجرم مفاجأة أحدث أعمالها.. وهـ ـكذا أصبحت

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال أغنية قدمتها بمشاركة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بمناسبة الشهر الفضيل، من غنائها وكلمات منة عدلي القيعي، ألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، وتحمل الأغنية عنوان "تيجي نعيش".
وكانت مفاجأة الفيديو كليب، ظهور إبنة نانسي عجرم، ليا، بين شخصيات العمل، وقد خطفت الأنظار بخفة دمها وجمالها، والشبه الكبير بينها وبين والدتها.
وجاء من بين تعليقات الجمهور: "نانسي و ليا بالاعلان سوا wow كتير حبيت"، "صوت نانسي واحساسها وجمالها، أقوى وأجمل اعلان".
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