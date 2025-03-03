شيرين عبد الوهاب تتألق بالأحمر في أحدث ظهور لها ونحافتها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة لها.

وخطفت شيرين الأنظار بأناقتها وجمالها، إذ ظهرت بفستان باللون الأحمر، جاء بطول متوسط، وبقصة ضيقة من الأعلى، مع حزام على الخصر ينسدل منه الفستان بطريقة واسعة.

الفستان من تصميم دار كارولينا هريرا Carolina Herrera، ويصل سعره إلى 750 يورو، أي ما يعادل 39 ألف و411 جنيه مصري.

وأطلت شيرين بتسريحة شعر ناعمة، إذ تركت شعرها القصير منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها بطريقة جذابة.

وتفاعل المتابعون مع منشور شيرين، ولفتوا إلى خسارتها الكثير من وزنها، كما أعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

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