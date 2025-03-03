إلهام شاهين بتصريحات نارية وتعترف بزواجها من رجل متزوج

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية إلهام شاهين، بالعديد من المواقف، خلال حلولها ضيفة على الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، في برنامج "سابع سما".



تحدثت في البداية عن نجومية شقيقها الممثل أمير شاهين، وقالت انه استحمل كل عداواتها لأن كل من لديه مشكلة معها أصبح عدواً لـ أمير وهذا قدره، وأشارت الى إنه مثل قبلها، وجسد بطولة أعمال قبل ان تبدأ مسيرتها.

وعن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، قالت إلهام شاهين إنها لا تعرفها، وقد قرأت أخبارها بعد طلاقها من الفنان المصري تامر حسني، مشيرة الى أنه ليس من حق أحد أن يعطي رأيه بأمورهما الشخصية. وأشارت إلى أنه لا تعجبها آراء الممثلة عبير الشرقاوي المتشددة، وقالت إنها لا تعرفها شخصياً.

وعلقت إلهام شاهين، على تصريحها السابق، بأنها تعتبر الممثلة نبيلة عبيد مثل والدتها، مشيرة الى ان هذا الموضوع لا يجب أن يحزن نبيلة عبيد، لأن فرق العمر بينها وبين والدتها هو 16 عاماً، وكشفت أن نبيلة عبيد حزنت في البداية، لكنهما تصالحتا بعدها.

وقالت نبيلة عبيد، إنها مدينة بالاعتذار للموسيقار الراحل بليغ حمدي، بعد أن شاركت في فيلم يسيء له في حادث معين، وكانت وقتها صغيرة في السن، ولم تدرك أهمية الموضوع. وقالت إنها لا تخاف من الموت، وتنتظر لقاءها بوالدتها التي تعتبرها أحلى الأمهات ومثالية إلى حد بعيد، وتحدثت عن وفاتها.

وكشفت إلهام أنها تزوجت من رجل متزوج، لتصبح زوجة ثانية، وقالت انهما انفصلا بعد أن أخل باتفاقهما، وقالت: "اتجوزت راجل متجوز بدون علم مراته، لأن كان فيه قصة حب، وإحنا معملناش حاجة ضد الشرع ولا القانون، والتصرف مكنش غلط، ولكن مراته كانت عارفة لأننا كنا مع بعض في كل مكان، ولما تجاوز المدة اللي متفقين عليها ومأعلنش، اتطلّقت منه، ويمكن يكون ده أكتر راجل حبني في حياتي بالشكل الجنوني ده، كان صادق جداً في حبه بس الحب ده خلاه غيور الى حد الجنون، وكان عامل قيود في كل حركة وكلمة وصورة ومكناش مرتاحين ولا أنا ولا هو".

وتابعت: "اتجوزنا لمدة سنتين ونص، والعصمة كانت في إيدي، وقالي ما أنتي الراجل روحي اعملي الطلاق، وكان بيقولها بسخرية واتجنن لما عملت الطلاق، وأنا مُقدرة جداً إنه وافق أن العصمة تبقى في إيدي، لأنه لو مكنش بيحبني بالشكل ده كان قالي لأ لأن ده شرط يخسف وشرط تعجيز، وأنا طلبت الشرط ده لما قالي نأجل إعلان زواجنا في الصحافة والإعلام، ولكن كل اللي حوالينا يعرفوا، وطلبت إن العصمة تكون في إيدي علشان هو لو موفاش بوعده في ميعاد إعلان الزواج، أعرف أنا أتمم ورق الطلاق، وأنا مقدرة ده ليه جداً لأنه طلب سخيف من أي ست وبيضايق الراجل، ولكن اللي توقعته حصل".