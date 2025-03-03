نادين الراسي تعلّق على مصالحتها مع هلا المر

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق الموسم الثاني من برنامج "أكرم من مين"، الذي يقدمه الإعلامي والممثل اللبناني وسام حنا عبر شاشة "LBCI"، وقد أقيم إفطار حضره عدد كبير من الحضور، من بينهم مشاهير، منهم الفنان نقولا الأسطا، الكاتبة كلوديا مرشليان، الممثلة نادين الراسي، الفنان إيوان، الفنانة تانيا قسيس، الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان لعام 2024 سيبيل بو شعيا، وغيرهم.



موقع "الفن" حضر المناسبة، وشاهدنا الحماس الكبير في "أكرم من مين"، وتفاعل الحضور مع وسام.

اليوم نعرض لكم لقاء مع الممثلة نادين الراسي من المناسبة، وفيه علّقت على مصالحتها مع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر.