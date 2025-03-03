شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Anora الحصان الرابح فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم Anora جوائز الأوسكار الـ 97، التي أقيمت منذ ساعات، وحصل على 5 جوائز من أصل 6 ترشيحات، والتي جاءت كالتالى:

أفضل فيلم

أفضل ممثلة لـ مايكى ماديسون.

أفضل مخرج لـ شون بيكر.

أفضل سيناريو أصلي لـ شون بيكر.

أفضل مونتاج لـ شون بيكر.

وذلك بعدما أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، حيث سيطر فيلم "Anora" على 5 جوائز من أصل 6 ترشيحات، وهي أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل سيناريو أصلي.

بينما عاد صناع فيلم "The Brutalist" إلى المنزل بـ 3 جوائز – وحصل كل من "Wicked" و"Dune: Part Two" على جائزتين.

فيلم إميليا بيريز كان الفيلم الأكثر ترشيحًا لهذا العام بحصوله على 13 ترشيحًا، حصل على جائزتين فقط من تلك الجوائز، لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.