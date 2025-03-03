شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الراحل فاخر فاخر اليوم.. مشوار حافل في السينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ميلاد الراحل الفنان فاخر فاخر، الذى يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسرحيات، وعلى الرغم من عدم تقديمه لدور البطولة إلا أنه استطاع من خلال أدوار ثانوية وتألق أدوار الشر ونجح أيضًا في أداء الأدوار الطيبة وترك بصمة مميزة فى أعمالة الفنية.

شارك فى الأعمال السينمائية بـ 69 فيلمًا، من أبرزها "صلاح الدين الأيوبي"، "الخطايا"، "سلامة"، "أولاد الفقراء"، "هارب من السجن"، "السيد البدوي"، "رصيف نمرة 5"، "اللص والكلاب"، "رسالة من امرأة مجهولة"، "من غير ميعاد"، "عنتر بن شداد"، "شاطئ الحب"، "الهوا ما لوش دوا"، "اليتيمتان".

فيما قدم في المسرح أعمال منها "في بيتنا رجل"، "شجرة الدر"، "كرسي الاعتراف"، "اللعب بالنار"، "غرام لص"، "المحروسة"، "السلطان الحائر"، وقدم في الإذاعة مسلسلات منها "البيت الملعون"، "الكلمة الأخيرة"، "أيوب المصري".

وفاخر فاخر هو والد الفنانة الكبيرة هالة فاخر، التي اتخذت مسارًا مغايرًا عن والدها في الأداء الفني وتميزت في الأدوار الكوميدية، بخلاف بعض الأدوار الدرامية الجادة التي برعت فيها بالسنوات الأخيرة.