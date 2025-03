قائمة الأعمال والممثلين الفائزين بجوائز الأوسكار 2025

ميرنا وليد - بيروت - احتفل صناع الترفيه والنجوم العالميون أمس بحفل جوائز الأوسكار بنسختها الـ 97 وشهد الحضور ليلة استثنائية تم فيها اعلان النتائج التي اتت على الشكل التالي:

جائزة أفضل فيلم في أوسكار 2025: فيلم Anora

جائزة الأوسكار 2025 لأفضل مخرج: شون بيكر Sean Baker - Anora

جائزة أفضل ممثلة: مايكي ماديسون - Anora

جائزة أفضل ممثل: أدريان برودي - The Brutalist

جائزة أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانا - Emilia Pérez

جائزة أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين - A Real Pain

جائزة الأوسكار 2025 لأفضل سيناريو أصلي: Anora

​​​​​​​جائزة أفضل سيناريو مقتبس: فيلم Conclave

​​​​​​​جائزة أفضل فيلم روائي دولي في أوسكار 2025: I’m Still Here

​​​​​​​جائزة الأوسكار 2025 لأفضل فيلم رسوم متحركة : فيلم Flow

​​​​​​​جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في أوسكار 2025: No Other Land

​​​​​​​جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist

​​​​​​​جائزة الأوسكار 2025 لأفضل أغنية أصلية: “El Mal” Emilia Pérez

​​​​​​​جائزة أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist

جائزة أفضل تصميم إنتاج: فيلم Wicked

​​​​​​​جائزة أفضل تصميم أزياء: Wicked

​​​​​​​جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance

​​​​​​​جائزة أفضل مؤثرات بصرية :Dune: Part Two

​​​​​​​جائزة أفضل صوت : فيلم Dune: Part Two

​​​​​​​جائزة أفضل مونتاج فيلم : Anora

​​​​​​​جائزة أفضل فيلم قصير I’m Not a Robot

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير In the Shadow of the Cypress

​​​​​​​جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير The Only Girl in the Orchestra