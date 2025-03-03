قائمة الأعمال والممثلين الفائزين بجوائز الأوسكار 2025

ميرنا وليد - بيروت - احتفل صناع الترفيه والنجوم العالميون أمس بحفل جوائز الأوسكار بنسختها الـ 97 وشهد الحضور ليلة استثنائية تم فيها اعلان النتائج التي اتت على الشكل التالي:
جائزة أفضل فيلم في أوسكار 2025: فيلم Anora
جائزة الأوسكار 2025 لأفضل مخرج: شون بيكر Sean Baker - Anora
جائزة أفضل ممثلة: مايكي ماديسون - Anora
جائزة أفضل ممثل: أدريان برودي - The Brutalist
جائزة أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانا - Emilia Pérez
جائزة أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين - A Real Pain
جائزة الأوسكار 2025 لأفضل سيناريو أصلي: Anora
جائزة أفضل سيناريو مقتبس: فيلم Conclave
جائزة أفضل فيلم روائي دولي في أوسكار 2025: I’m Still Here
جائزة الأوسكار 2025 لأفضل فيلم رسوم متحركة : فيلم Flow
جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في أوسكار 2025: No Other Land
جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist
جائزة الأوسكار 2025 لأفضل أغنية أصلية: “El Mal” Emilia Pérez
جائزة أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist
جائزة أفضل تصميم إنتاج: فيلم Wicked
جائزة أفضل تصميم أزياء: Wicked
جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance
جائزة أفضل مؤثرات بصرية :Dune: Part Two
جائزة أفضل صوت : فيلم Dune: Part Two
جائزة أفضل مونتاج فيلم : Anora
جائزة أفضل فيلم قصير I’m Not a Robot
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير In the Shadow of the Cypress
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير The Only Girl in the Orchestra
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