غضب من الشعب الكويتي على روان بن حسين بعد تصريحاتها

ميرنا وليد - بيروت - تطورت قضية الفنانة روان بن حسين بعد ان وجهت صرخة الى حاكم دبي محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ناشدته فيها السماح لها بالعودة إلى دبي الذي تعتبره "موطنها الامن".



واعتبر المعلقون أنها اساءت لدول الخليج بتصريحاتها عن منعها من السفر إلى دبي واتهامها للشرطة بابتزازها. اما الشعب الكويتي تحديداً فعبر عن غضبه بعد ان انتقدت السفارة الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية التي قالت انهما لم يدافعا عنها في ظل "الظلم" الذي تتعرض له.

كما ان وصفها لـ دبي على انه "موطنها الان" فسره البعض على انها لا تعتبر الكويت بلدها الامن. وتبقى هذه أقاويل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار رد منها على كل هذه التعليقات التي طالتها.