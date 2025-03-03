فن ومشاهير

قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند

0 نشر
0 تبليغ

  • قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند 1/3
  • قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند 2/3
  • قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند 3/3

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار فاجأت الممثلة هالي بيري الحضور حين تقدمت من الممثل أدريان برودي الذي فاز بجائزة أفضل ممثل وقبّلته بشغف كبير وإستأذنت من صديقته جورجينا شابمان قبل أن تعانقه وتقبّله وقالت لها: أعتذر منك جورجينا يجب أن أقوم بذلك".

وبعد القبلة ضحكا مطولاً وكشفت بيري قائلة: "أنتظر هذه اللحظة منذ 22 سنة".

والسبب الذي دفعها للقام بذلك أن أدريان برودي قام بإجتذابها نحوه وقبّلها بعد أن أعلنت فوزه بأفضل ممثل عن دوره في فيلم
The Pianist في حفل الأوسكار الذي أقيم سنة 2003.

90893d56f2.jpg

62411bb52c.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا