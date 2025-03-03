قبلة هالي بيري لهذا الممثل أمام حبيبته في الأوسكار تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار فاجأت الممثلة هالي بيري الحضور حين تقدمت من الممثل أدريان برودي الذي فاز بجائزة أفضل ممثل وقبّلته بشغف كبير وإستأذنت من صديقته جورجينا شابمان قبل أن تعانقه وتقبّله وقالت لها: أعتذر منك جورجينا يجب أن أقوم بذلك".

وبعد القبلة ضحكا مطولاً وكشفت بيري قائلة: "أنتظر هذه اللحظة منذ 22 سنة".

والسبب الذي دفعها للقام بذلك أن أدريان برودي قام بإجتذابها نحوه وقبّلها بعد أن أعلنت فوزه بأفضل ممثل عن دوره في فيلم

The Pianist في حفل الأوسكار الذي أقيم سنة 2003.