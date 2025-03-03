بالصور - أول ظهور لـ حمو بيكا بعد حكم سجنه

ميرنا وليد - بيروت - ظهر فنان المهرجانات المصري حمو بيكا للمرة الأولى في عزاء والدة الممثل المصري باسم سمرة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن كان قد صدر حكم من محكمة قصر النيل في مصر بسجنه لمدة عام مع تغريمه 500 جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح أبيض.



تعود الواقعة إلى كانون الأول الماضي، حين أوقفته الشرطة في كمين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزته على "مطوتين"، وكشفت التحريات عن هروبه من تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية سابقة تتعلق بجرائم مالية، وبعد التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتاً في قضية حيازة السلاح الأبيض، لكنها أمرت بتنفيذ الأحكام السابقة الصادرة بحقه.



