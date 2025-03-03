شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة وسط البلد تقدم سهرة رمضانية على المسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات سهرة رمضانية تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلاً فى التاسعة ونص من مساء الجمعة 21 مارس الحالى على المسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها .

واحتفلت فريق وسط البلد مع جمهورها الأردنى بالعام الماضى بالعرض الأول لأجدد أغنياتها "ع الوعد" التى طرحتها مؤخرًا بشكل فيديو كليب مصور، يشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن آخر إصداراتها.

وتغنت الفرقة خلال أغنية "ع الوعد" بكلمات الشاعرة آمار مصطفى وفكرة الكليب والأغنية للنجمة اللبنانية دياموند عبود، ويعد العمل فى أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة فى بساطته ورقصاته.