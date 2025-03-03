نجوى كرم تكشـ ـف كيف تهتم بزوجها عمر الدهماني

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن تفاصيل عديدة حول حياتها خلال حلولها ضيفة الحلقة الأولى من برنامج “على طاولة منى” مع الشيف منى موصلي ومن بين المواضيع التي تحدثت عنه هي علاقتها وزوجها رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني مع المطبخ وعن الطريقة التي تهتم فيها به من حيث المأكولات التي تطبخها له فأتى رد نجوى رومانسي الى أبعد الحدود وقالت: "بحب اعطيه قلبي.

. قلبي بعطيه". وأشارت الى أنه يحب بعض المأكولات من المطبخ اللبناني مثل “الملوخية” والتبولة التي تفعلها هي بنفسها. اما عن علاقتها بالمطبخ الاماراتي فقالت انها تحب “الخروف المحشي أرز ولحمة” وزوجها يقوم بطهي السمك والخروف.