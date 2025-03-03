ميرنا وليد - بيروت - بعد تصريحه الأخير حول طلاقه أكد الممثل المصري أحمد فهمي أن زواجها السابق الذي جمعه بالممثلة المصرية هنا الزاهد إنتهى بطلب منه، وذلك بعد سؤاله خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال :"أنت اللي طلبت الطلاق ولا الطرف الثاني؟"، ليرد فهمي :"أنا اللي طلبت الطلاق والله"، لتعود بعدها الزاهد بتعليق غامض عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وقالت "من لا أخلاق له لا قيمه له".
رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أشاروا إلى أنها بهذه الطريقة ردت على فهمي، وجاء في التعليقات :"بترمي على فهمي"،"احمد فهمي طلع انهردة مع رامز اكيد"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يتحدث عن تفاصيل طلاقه من هنا الزاهد وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.