أحمد فهمي يتحدث عن تفاصيل طلاقه من هنا الزاهد وهي ترد

ميرنا وليد - بيروت - بعد تصريحه الأخير حول طلاقه أكد الممثل المصري أحمد فهمي أن زواجها السابق الذي جمعه بالممثلة المصرية هنا الزاهد إنتهى بطلب منه، وذلك بعد سؤاله خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال :"أنت اللي طلبت الطلاق ولا الطرف الثاني؟"، ليرد فهمي :"أنا اللي طلبت الطلاق والله"، لتعود بعدها الزاهد بتعليق غامض عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وقالت "من لا أخلاق له لا قيمه له".



رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أشاروا إلى أنها بهذه الطريقة ردت على فهمي، وجاء في التعليقات :"بترمي على فهمي"،"احمد فهمي طلع انهردة مع رامز اكيد"، وغيرها.