هنا الزاهد تتعرض لموقف طريف خلال إحدى فعاليات موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية هنا الزاهد، لموقف طريف خلال حضورها إحدى فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وتداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو ظهرت فيه هنا الزاهد وهي تسير على السجادة الحمراء، لتلقي صدفة بالبلوغر السعودي محمود شماع الشهير باسم حبوبة، بلقاء غير متوقع.

وبطريقة طريفة، اقترب الشماع من هنا ليفاجئها بحماس قائلا: "مبسوط إني شوفتك، أنا كنت همثل في فيلم معاكي، لكن الدور راح علينا والله، وأنت وعدتيني إني همثل معاكي، بس أنا بعمل مسلسل ولازم تيجي تمثلي معانا".

وردت هنا على الشماع بطريقة عفوية بعدما بدت متفاجئة من جرأة حبوبة، قائلة: "ماشي هاجي أمثل". ما أثار تفاعلا واسعا بين رواد الإنترنت، الذين أشادوا بطرافة هنا وروحها المرحة، كما لفتوا إلى عفوية الشماع.

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