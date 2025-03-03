شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات طفولة الديفا سميرة سعيد في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حوار نادر للديفا سميرة سعيد خلال برنامج ذكريات رمضان، والذى عرض على شاشة التليفزيون المصرى عام 1990، تحدثت الديفا عن ذكرياتها فى شهر رمضان المبارك، قائلة: لقد قضيت طفولتى وصباى فى المغرب، صمت رمضان لأول مرة فى عمر الخمس سنوات، وفى أول اليوم والدى أخذنى للملعب لنتابع مباراة بين ناديين مشهورين، لأمتنع عن التفكير بالجوع أو العطش.

وأضافت: للمغرب فى رمضان طقوس مبهجة للأطفال الصائمين لأول مرة، فبعد إفطارهم بعد أول يوم صيام، يضعون للطفلة مكياج، وترتدى فستان وطرحة، ويحتفلون بها فى الشوارع وكأنها عروس، وهذا ما قام به أهلى معى فى أول يوم صمت فيه.

وأشارت إحنا زى مصر الأغنية الشهيرة عند قدوم شهر رمضان هي رمضان جانا .

وقالت الديفا سميرة سعيد في شهر رمضان لدينا تقاليد وعادات وهى لم شمل الأسرة مع بعضها وزيارة الأقارب .