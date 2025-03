شكرا لقرائتكم خبر عن Anora يحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم ومايكى ماديسون أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فيلم Anora بجائزة أوسكار أفضل فيلم، بينما فازت مايكي ماديسون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Anora.

وكان المخرج شون بيكر قد فاز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم Anora، بينما فاز النجم أدريان برودي بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دروه في فيلم The Brutalist.

وفاز الفيلم الفلسطيني No Other Land بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدى الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين، وهو من إخراج 4 مخرجين، هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

فيما فاز The Only Girl in the Orchestra بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، وحصدت النجمة زوي سالدانيا جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصد فيلم Wicked أفضل تصميم إنتاج ونال جائزة أفضل مونتاج فيلم Anora.

بينما حصد فيلم The Substance جائزة أوسكار أفضل مكياج، فيما فاز فيلم flow أفضل أنيميشن بحفل الأوسكار الـ 97 على مسرح دولبي في حي هوليوود في لوس أنجلوس.