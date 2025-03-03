أوسكار 2025.. شون بيكر يحصد جائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم Anora

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 07:19 صباحاً - تم منذ قليل خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2025، الإعلان عن فوز المُخرج الأمريكي شون بيكر بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "Anora"، وبذلك يصل مجموع جوائز الأوسكار التي حصدها فيلم "Anora" خمسة جوائز، حيث حصد جائزة أفضل سيناريو أصلي، أفضل إنتاج، أفضل مونتاج، وأخيراً أفضل فيلم.

وخلال تسلمه جائزة أوسكار أفضل مخرج، أهدى المخرج الأمريكي شون بيكر الجائزة لوالدته إحتفالًا بيوم ميلادها والذي يوافق اليوم.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أن انطلق مساء أمس الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بـ هوليوود، على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

ولأول مرة استضاف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

للمزيد من الأخبار: أوسكار 2025.. فوز فيلم "Anora بجائزة أفضل سيناريو وConclave أفضل سيناريو مقتبس

https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».