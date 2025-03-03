ديمي مور تودع حلم الأوسكار: نهاية مخيبة للآمال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 07:19 صباحاً - ودعنا الليلة مع انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، في نسخته الـ 97، موسم الجوائز العالمي، الذي شهد زخمًا فنيًا واضحًا، ومفاجآت عديدة، وانتصارات لوجوه جديدة، وفنانين كبار، ولكن يبدو أن هذا الوداع سيمر ثقيلًا ومؤلمًا على الفنانة ديمي مور، التي خسرت اليوم جائزة الأوسكار، ومعها خسرت حلمها.

حزن ديمي مور على ضياع الأوسكار

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مع الإعلان عن الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، والتي اقتنصتها ميكي ماديسون عن فيلم " Anora"، كان واضحًا للجميع معالم الحزن التي ظهرت على وجه ديمي مور، الفنانة القديرة البالغة من العمر 62 عامًا.

رغم المسيرة الفنية الطويلة، والأعمال العديدة المتنوعة، إلا أن ترشيح مور لجائزة أفضل ممثلة، كان ترشيح الأوسكار الأول لها في مسيرتها، عن دورها في فيلم "The Substance" لذلك كان أملها واسع في أن تحصده، وكذلك خيبة أملها بعد أن ضاع منها.

وكان ينافس مع ميكي ماديسون وديمي مور على نفس الجائزة، كلٌ من؛ سينثيا إريفو "Wicked "، كارلا صوفيا جاسكون " Emilia Pérez"،، وفرناندا توريس " I'm Still Here".

"The Substance" فيلم نفسي أُنتج عام 2024، وهو من تأليف وإخراج كورالي فارغيت وبطولة ديمي مور، مارغريت كواللي، ودينيس كويد. وعُرض الفيلم لأول مرة في 19 مايو 2024 في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول إليزابيث سباركل (ديمي مور)، التي تقدم برنامجاً للتمارين الرياضية، ولكن مع تقدمها في العمر، إذ بلغت الـ50 عاماً، يقرر مدير القناة التي تعمل بها أن يستبدلها بفتاة أصغر سناً وأكثر شباباً.

تغضب سباركل وتتعرض لحادث سيارة فتدخل المستشفى، وهناك يعرض عليها أحد الممرضين دواء يحتوي على "مادة" يعيد للمرء شبابه، تقبل إليزابيث التجربة وتأخذ الدواء، وتخرج منها فتاة جميلة، فهل ستستعيد مكانتها في عملها؟

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025

أفضل فيلم: Anora

أفضل مخرج: Anora- شون بيكر

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora

أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ

أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW

أفضل تصميم إنتاج: Wicked

أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist

أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر

أفضل تصميم أزياء: Wicked

أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance

أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO

أفضل صوت: DUNE: PART TWO

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist

أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND

أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA

أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot

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