Anora صاحب النصيب الأكبر في جوائز الأوسكار.. إليكم أبرز جوائز الأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 07:19 صباحاً - أُسدل الستار منذ قليل عن الحدث السينمائي الأهم في هوليوود، حيث انتهى حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 في نسخته الـ 97، بحضور نخبة من أكبر وأبرز نجوم ومشاهير العالم.

وقد شهد الحفل العديد من المفاجآت التي تتعلق بالجوائز وفقرات الحفل التي كان من بينها كلمات النجم مورغان فريمان تكريماً من الأوسكار للنجم الراحل جين هاكمان.

Anora الأعلى حظاً في حصد جوائز الأوسكار



كان نصيب فيلم Anora من جوائز الأوسكار بمثابة نصيب الأسد، إذ حصد الفيلم 5 جوائز مميزة وهم: أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، وأفضل فيلم التي كانت الجائزة الأخيرة في الحفل.

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نصيب الأفلام من جوائز أوسكار 2025



تعادلت أفلام Wicked، Dune: Part two، Emilia Perez، وThe Brutalist في عدد جوائز الأوسكار، وهي كالتالي:

حصد فيلم Wicked جائزتي أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.

حصد فيلم Dune: Part two على جائزتي أفضل صوت وأفضل مؤثرات بصرية.

فيلم Emilia Perez حصل على جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.

فيلم The Brutalist حصل على جائزتي أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية أصلية.

فيلم Conclave حصل على جائزة واحدة وهي أفضل سيناريو مقتبس، كما حصل أيضاً فيلم A Real Pain على جائزة واحدة وهي أفضل ممثل في دور مساعد.

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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025

أفضل فيلم: Anora

أفضل مخرج: Anora- شون بيكر

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora

أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ

أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW

أفضل تصميم إنتاج: Wicked

أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist

أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر

أفضل تصميم أزياء: Wicked

أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance

أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO

أفضل صوت: DUNE: PART TWO

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist

أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND

أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA

أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot

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