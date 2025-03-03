أدريان برودي يحصد ثاني جائزة أوسكار في مسيرته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 07:19 صباحاً - فاز النجم أدريان برودي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "THE BRUTALIST"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، بنسخته الـ 97، وتسلم برودي جائزته وسط تصفيق حار من قبل الجمهور.

أدريان برودي أفضل ممثل في أوسكار 2025

Embed from Getty Images

كان ينافس أدريان برودي على الجائزة؛ تيموثي شالاميه عن فيلم "A COMPLETE UNKNOWN "، كولمان دومينغو "Sing Sing"، رالف فينيس "Conclave"، سيباستيان ستان "The Apprentice".

ويُعد برودي الممثل رقم 10 الذي حصل على جائزتي أوسكار لأفضل ممثل، فقد فاز بأول جائزة أوسكار له في عام 2003 عن دوره بفيلم "The Pianist-عازف البيانو".

وكان قد حصد على جائزة الأوسكار مرتين من قبل، كل من؛ سبنسر تريسي، جاك نيكلسون، مارلون براندو، داستن هوفمان، جاري كوبر، توم هانكس، فريدريك مارش، شون بن وأنتوني هوبكنز. بينما كان دانيال داي لويس هو الوحيد الذي حصدها ثلاث مرات.

"THE BRUTALIST"، فيلم درامي ملحمي صدر عام 2024 من إخراج وإنتاج برادي كوربيت، الذي شارك في كتابة السيناريو مع مونى فاستفولد. ويضم طاقم الممثلين أيضًا فيليسيتي جونز، وجاي بيرس، وجو ألوين، ورافي كاسيدي، وستايسي مارتن، وإيما ليرد، وإسحاق دي بانكولي، وأليساندرو نيفولا.

إليكِ هذا الخبر ديمي مور وغيرها من النجوم يسجلون أول ترشيح لجائزة أوسكار 2025

أبرز النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار

https://www.instagram.com/p/DGtpGqBM9F8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGtpGqBM9F8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGtpGqBM9F8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

استقبلت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025 كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات كان أولهم الإعلامية ريا أبي راشد، دانيال أولاندي، نيك كوفمان، ديمي مور، فيرنندا توريس، أريانا غراندي، إيلي فانينغ، سينثيا إيريفو، زوي سالدانا، كونان أوبراين مع زوجته ليزا باول أوبراين، ويليام ديفو، غوي بيرس، المغنية الامريكية H.E.R، فيليسيتي جونز، كوينلين بلاكويل، إيفون أورغي، ديان وارين، سنيتشري، ماريو لوبيز، ديفيد وايت، كنغيستون تولمان، فولكر بيرتلمان، باتريشيا كوتشيا، راميل روس، جوان تشن، ستيسي مارتن، جوليان هوغ، أميليا ديمولدنبرغ، إيمي هوما، المديرة والرئيسة لمتحف الأكاديمية وتشارلي داوسون، نيك بارك، ريتشارد بيك، ميرلين كروسينغهام، برادي كوربيت، مونا فاستفولد، جانيت يانغ، ستورم ريد، دروين شون، جيف غولدبلوم، كالوم هاربر، كاتي فيني، كيم سوك وو المعروف باسم رو وون، الممثلة الإيطالية ألبا روهرواشر والمصور السينمائي الأمريكي إدوارد لاكمان، جاكي ويفر، سيلتون ميلون، آريان فيليبس، مارلي ماتلن، لي برودا، ليسي كريستل، إيميلي كاسي، جوليا فلوتش كاربونيل، كريستال جورادو، ديفيد بريستو، كارلوتا غامبا، باز فيغا، كوكو جونز، توليا كيم، سان هيون لي، راتشيل سينوت، تشارلوت لورانس، جون سكويب، كوكو غوف، ليندا دونغ، هانا ستوكينغ، إيميلي مورتيمر، مانون ميسيان، جو ألوين، لورا بلونت، سارة نوث، ميندي كالينغ، كوني نيلسن، جيس إيزنبيرغ، أدريانا باث، أونجانو إليس تايلور، عمر أبوللو، كيلي ريبا، مارك كونسويلوس، والمزيد من النجوم.

قد ترغبين في معرفة تعرف على نجوم العالم المتنافسين على جائزة أفضل ممثل أوسكار 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».