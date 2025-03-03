مورغان فريمان يُعلن تكريم جين هاكمان بحفل أوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 07:19 صباحاً - شهد منذ قليل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025، تكريم النجم الراحل جين هاكمان، وقد أعلن عن التكريم النجم العالمي مورغان فريمان الذي كان قد شارك من قبل معه ببطولة فيلم "Unforgiven" للمخرج كلينت إيستوود عام 1992، وهو الفيلم الذي نال من خلاله هاكمان جائزة الأوسكار الثانية له، كما شاركا معًا في بطولة فيلم "Under Suspicion" للمخرج عام 2000.

مورغان فريمان يؤكد بأن جين هاكمان فاز بقلوب محبي السينما في العالم

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ألقى النجم العالمي مورغان فريمان كلمة خلال تقديمه فقرة لتكريم النجم الراحل الحائز على جائزتي أوسكار جين هاكمان، حيث أشاد به وبموهبته بعد أربعة أيام من العثور على جثته بعد أن فارق الحياة قائلًا: "لقد فقد مجتمعنا هذا الأسبوع عملاقًا، كما فقدت صديقًا عزيزًا، جين هاكمان.. لقد حصل على جائزتي أوسكار والأهم من ذلك أنه فاز بقلوب محبي السينما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف النجم مورغان فريمان خلال كلمته: "لقد حظيت بمتعة العمل جنبًا إلى جنب مع جين هاكمان في فيلمين. ومثل أي شخص شاركه مشهدًا، فقد تعلمت أنه كان ممثلًا كريمًا ورجلًا كانت مواهبه ترفع من شأن عمل الجميع".

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وفاة صادمة للممثل العالمي جين هاكمان

عُثر على الممثل الأمريكي الشهير، جين هاكمان، 95 عامًا، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا، 64 عامًا، وكلبهم، متوفين في منزلهم في سانتا بولاية نيو مكسيكو. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مُلابسات الوفاة.

وفي البيان الصادر عن عمدة مقاطعة سانتا في بنيو مكسيكو، قيل: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على جين هاكمان وزوجته متوفين بعد ظهر الأربعاء في منزلهما. مازالت التحقيقات جارية، ولكن حتى الوقت الحالي لا نعتقد أنها شُبهة جنائية".

ونعى المخرج فرانسيس كوبولا صديقه جين، ووصفه بأنه "فنان عظيم". وكتب على إنستغرام: "جين هاكمان ممثل عظيم، ملهم ورائع في عمله. إنني حزين على خسارته، وسنفتقد وجوده ومساهمته".

كما نعته الفنانة فاليري بيرين، التي ظهرت معه في فيلم سوبرمان (1978)، ووصفت الممثل الراحل بأنه "عبقري" وواحد من "أعظم من زينوا الشاشة الفضية"، ونشرت على X: "كان أداؤه أسطورياً. سوف نفتقد موهبته. وداعاً يا عزيزي ليكس حتى نلتقي مرة أخرى".

ونشر الممثل جورج تاكي نعياً هو الآخر، وقال: "لقد فقدنا أحد عمالقة الشاشة. كان جين هاكمان يستطيع أن يلعب أي شخصية، وتشعر أنه شخصية حقيقة وليس مجرد تمثيل. سوف نفتقده،و لكن أعماله ستعيش إلى الأبد".

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أنه انطلق مساء أمس الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بـ هوليوود، حيث انطلقت فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

ولأول مرة استضاف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

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وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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