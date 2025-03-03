بدرية طلبة بتصريح يثـ ـير التفاعل: "الطلاق هو الأصح"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية بدرية طلبة منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، علقت فيه على حوادث قتـ ـل الأزواج، مشيرة إلى أن الطلاق هو الحل.



وكتبت بدرية في منشورها: "طول عمري ضد فكرة الطلاق عشان الأطفال اللي ملهمش ذنب، لكن اليومين دول كترت الخلافات اللي بتنتهي بجر يمة؛ فـ بدل ما تيتموا ولادكم وكدا كدا مفارقين يبقى الطلاق هو الأصح".

وعلى الصعيد الفني، تشارك بدرية طلبة في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب عدد من الممثلين، أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.