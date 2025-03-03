بيبي ريكسا ترد بطريقة لافتة على الانتقادات اللاذعة لجسدها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة الأميركية بيبي ريكسا، على التعليقات اللاذعة التي تعرضت لها خلال بثّ مباشر عبر حسابها الرسمي، والتي أساءت إلى جسدها.



وفي التفاصيل، كانت ريكسا قد ظهرت ببث مباشر أثناء حضورها لعرض خيري في دبي، وقرأت تعليقات المشاهدين في البث بصوت عال، ومن بين هذه التعليقات، كتب أحدهم: "مثل مارلين مونرو بعد أن أكلت ليزو"، ليسمع في البث أشخاص آخرون في القاعة وهم يشهقون بعد أن قرأت التعليق.

وعلقت بيبي ريكسا في الفيديو قائلة: "بصراحة، مَن يهتمّ؟ هذا كارهٌ لعين، مثل، من يشعر بالملل من حياته".

وبعد أن انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، ردت بيبي ريكسا على الإنتقادات بمقطع فيديو جديد نشرته عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، قالت فيه: "لقد عدت للتوّ من دبي. لقد أحييت حفلاً خيرياً رائعاً. كان جميلاً جداً"، وأضافت: ""عدت الليلة الماضية، فقال لي أصدقائي: "هل شاهدت المقطع الذي انتشر على نطاق واسع؟" فذهبت لمشاهدة المقطع وقراءة التعليقات لأنني فضولية. لقد كنتم يا رفاق لطفاء جداً معي وداعمين لي. لكنني أريد أن أقول شيئين".

وأضافت ريكسا: "أولاً، أنا غير منزعجة. ثانياً، أنا على دراية تامة بكل شيء. أعلم أنني اكتسبت وزناً زائداً. أعلم أنني مررت بالكثير. وأعلم أن الناس يعرفون أغنياتي ولكنهم لا يعرفونني، ولم أحصل على التقدير الذي أستحقه".