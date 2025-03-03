ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني رامي عياش، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو له برفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

وظهر رامي في مقطع الفيديو وهو يغني أغنيته الجديدة "ولا شي" التي طرحها مؤخرا. وظهرت داليدا وهي تغني معه بطريقة عفوية وهما يتجولان في أحد الشوارع.

وأرفق رامي الفيديو بتعليق كتب فيه: "حتى داليدا عم تغنيها كل النهار"، ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذي أعربوا عن محبتهم لهذه العائلة، كما أبدوا إعجابهم بالأغنية الجديدة التي حققت نجاحا واسعا.

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا عياش تغني "ولا شي" مع زوجها رامي عياش بمقطع فيديو عفوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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