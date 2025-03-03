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أدريان برودي يفوز بجائزة أفضل ممثل عن The Brutalist

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أدريان برودي يفوز بجائزة أفضل ممثل عن The Brutalist

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الإثنين، 03 مارس 2025 05:46 ص

فاز النجم أدريان برودي بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دروه في فيلم The Brutalist

وكان فاز الفيلم الفلسطيني No Other Land بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدى الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين، وهو من إخراج 4 مخرجين، هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

فيما فاز The Only Girl in the Orchestra بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، وحصدت النجمة زوي سالدانيا جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصد فيلم Wicked أفضل تصميم إنتاج ونال جائزة أفضل مونتاج فيلم Anora.

بينما حصد فيلم The Substance جائزة أوسكار أفضل مكياج، فيما فاز فيلم flow أفضل أنيميشن بحفل الأوسكار الـ 97 على مسرح دولبي في حي هوليوود في لوس أنجلوس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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