أوسكار 2025: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA يفوز بأفضل فيلم وثائقي قصير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:54 صباحاً - فاز فيلم "الفتاة الوحيدة في الأوركسترا- THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA"، بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، بنسخته الـ 97، والذي يُقام في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

أول أوسكار للمخرجة مولي أوبراين

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وتسلمت الجائزة مخرجة الفيلم مولي أوبراين، ويُعد هذا أول أوسكار وأول ترشيح للمخرجة، كما تسلمت منتجة الفيلم ليزا ريمنجتون، هي الأخرى جائزة، وسلمهما الجائزة سيلينا غوميز وصاومويل جاكسون.

" THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA"، هو فيلم وثائقي موسيقي أمريكي قصير لعام 2023، تم عرضه العالمي الأول في 9 نوفمبر 2023 بالسينمات، ثم تم إصداره عالميًا في 4 ديسمبر 2024 على منصة نتفليكس Netflix.

إليكِ هذا الخبر ديمي مور وغيرها من النجوم يسجلون أول ترشيح لجائزة أوسكار 2025

أبرز النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار

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استقبلت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025 كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات كان أولهم الإعلامية ريا أبي راشد، دانيال أولاندي، نيك كوفمان، ديمي مور، فيرنندا توريس، أريانا غراندي، إيلي فانينغ، سينثيا إيريفو، زوي سالدانا، كونان أوبراين مع زوجته ليزا باول أوبراين، ويليام ديفو، غوي بيرس، المغنية الامريكية H.E.R، فيليسيتي جونز، كوينلين بلاكويل، إيفون أورغي، ديان وارين، سنيتشري، ماريو لوبيز، ديفيد وايت، كنغيستون تولمان، فولكر بيرتلمان، باتريشيا كوتشيا، راميل روس، جوان تشن، ستيسي مارتن، جوليان هوغ، أميليا ديمولدنبرغ، إيمي هوما، المديرة والرئيسة لمتحف الأكاديمية وتشارلي داوسون، نيك بارك، ريتشارد بيك، ميرلين كروسينغهام، برادي كوربيت، مونا فاستفولد، جانيت يانغ، ستورم ريد، دروين شون، جيف غولدبلوم، كالوم هاربر، كاتي فيني، كيم سوك وو المعروف باسم رو وون، الممثلة الإيطالية ألبا روهرواشر والمصور السينمائي الأمريكي إدوارد لاكمان، جاكي ويفر، سيلتون ميلون، آريان فيليبس، مارلي ماتلن، لي برودا، ليسي كريستل، إيميلي كاسي، جوليا فلوتش كاربونيل، كريستال جورادو، ديفيد بريستو، كارلوتا غامبا، باز فيغا، كوكو جونز، توليا كيم، سان هيون لي، راتشيل سينوت، تشارلوت لورانس، جون سكويب، كوكو غوف، ليندا دونغ، هانا ستوكينغ، إيميلي مورتيمر، مانون ميسيان، جو ألوين، لورا بلونت، سارة نوث، ميندي كالينغ، كوني نيلسن، جيس إيزنبيرغ، أدريانا باث، أونجانو إليس تايلور، عمر أبوللو، كيلي ريبا، مارك كونسويلوس، والمزيد من النجوم.

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