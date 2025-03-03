أوسكار 2025: فيلم ماريا لأنجلينا جولي يخرج فارغ اليدين من موسم الجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:54 صباحاً - خروج محبط لفيلم "ماريا" بطولة الفنانة العالمية أنجلينا جولي من موسم الجوائز، فبعد عدم حصوله على أيٍ من جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وخروجه من كافة الجوائز السينمائية، كان الأمل الوحيد له اليوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، حيث كان مرشحًا على جائزة أفضل تصوير سينمائي، ولكن اقتنصها فيلم " THE BRUTALIST "، وهكذا يخرج "ماريا" فارغ اليدين رغم توقعات النقاد له بنجاح كبير فور عرضه بالسينمات.

فيلم Maria يُحاكي سيرة السوبرانو ماريا كلاس

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فيلم ماريا-Maria، هو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا الرحلة السوبرانو الأسطورية ماريا كالاس، يأخذ طابع درامي موسيقي.

ويأتي الفيلم من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل. ويُشارك ببطولة الفيلم بجانب أنجلينا جولي؛ فاليريا جولينو، هالوك بيلجينر، كودي سميت ماكفي، ألبا رورواشر، وبييرفرانشيسكو فافينو.

وقد تم عرض الفيلم في السينمات في 27 نوفمبر 2024، وعُرض لأول مرة على نتفليكس في 11 ديسمبر 2024.

يحكي فيلم ماريا -الذي يمثل ختام لارين لثلاثيته التي تتكون من فيلمي "جاكي" عن جاكي كينيدي و"سبنسر" عن الأميرة ديانا- القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

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كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية، بحسب صحيفة The Guardian.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

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