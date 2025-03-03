أوسكار 2025.. فوز أغنية "El Mal" بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:54 صباحاً - تم منذ قليل خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2025، الإعلان عن فوز أغنية "El Mal" من فيلم Emilia Pérez بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية.

أغنية "El Mal" لـ زودي سالدنا و كارلا صوفيا

هي أغنية باللغة الإسبانية والفرنسية وظهرت خلال أحداث فيلم Emilia Pérez عام 2024، والأغنية من كلمات كليمنت دوكول وكاميل، كما شارك مؤلف ومخرج الفيلم جاك أوديار في كتابة كلمات الأغنية، وأدى الأغنية كل من زوي سالدانا وكارلا صوفيا جاسكون.

وكانت أغنية "El Mal" قد فازت بجائزة غولدن غلوب 2025 لأفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي.

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تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أنه انطلق مساء اليوم الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بهوليوود، حيث انطلقت فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

ولأول مرة يستضيف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

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وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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