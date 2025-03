Anora أفضل فيلم: القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:54 صباحاً - أُسدل الستار منذ قليل على أكبر حدث ترفيهي تشهده صناعة السينما في هوليوود، حيث انتهى حفل توزيع جوائز أوسكار لهذا العام 2025 في نسخته الـ 97 بتكريم أفضل الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2024، وكذلك أبرز النجوم والنجمات لهذه الأعمال.

وقد انتهى الحفل بجائزة أفضل فيلم والتي ذهبت لفيلم Anora، الذي نافس معه في هذه الفئة: The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, The Substance, Wicked, I’m Still Here, Nickel Boys.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025

أفضل فيلم: Anora

أفضل مخرج: Anora- شون بيكر

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora

أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ

أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW

أفضل تصميم إنتاج: Wicked

أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist

أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر

أفضل تصميم أزياء: Wicked

أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance

أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO

أفضل صوت: DUNE: PART TWO

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist

أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND

أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA

أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot

