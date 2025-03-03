Anora أفضل فيلم: القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 05:54 صباحاً - أُسدل الستار منذ قليل على أكبر حدث ترفيهي تشهده صناعة السينما في هوليوود، حيث انتهى حفل توزيع جوائز أوسكار لهذا العام 2025 في نسخته الـ 97 بتكريم أفضل الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2024، وكذلك أبرز النجوم والنجمات لهذه الأعمال.
وقد انتهى الحفل بجائزة أفضل فيلم والتي ذهبت لفيلم Anora، الذي نافس معه في هذه الفئة: The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, The Substance, Wicked, I’m Still Here, Nickel Boys.
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2025
- أفضل فيلم: Anora
- أفضل مخرج: Anora- شون بيكر
- أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist
- أفضل ممثلة: ميكي ماديسون- Anora
- أفضل ممثل في دور مساعد: كيران كولكين- A Real Pain
- أفضل ممثلة في دور مساعد: زوي سالدانا- EMILIA PÉREZ
- أفضل سيناريو أصلي: Anora- شون بيكر
- أفضل سيناريو مقتبس: Conclave
- أفضل فيلم رسوم متحركة: FLOW
- أفضل تصميم إنتاج: Wicked
- أفضل تصوير سينمائي: The Brutalist
- أفضل مونتاج أفلام: Anora- شون بيكر
- أفضل تصميم أزياء: Wicked
- أفضل مكياج وتصفيف شعر: The Substance
- أفضل مؤثرات بصرية: DUNE: PART TWO
- أفضل صوت: DUNE: PART TWO
- أفضل موسيقى تصويرية أصلية: The Brutalist
- أفضل أغنية أصلية: El Mal'- فيلم EMILIA PÉREZ
- أفضل فيلم وثائقي: NO OTHER LAND
- أفضل فيلم روائي عالمي: I’m Still Here
- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: IN THE SHADOW OF THE CYPRESS
- أفضل فيلم وثائقي قصير: THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA
- أفضل فيلم قصير من أفلام الحركة الحية: ‘I’m Not a Robot
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».