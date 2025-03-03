شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطينى No Other Land يفوز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفيلم الفلسطيني No Other Land بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدى الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين، وهو من إخراج 4 مخرجين، هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

فيما فاز The Only Girl in the Orchestra بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، وحصدت النجمة زوي سالدانيا جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصد فيلم Wicked أفضل تصميم إنتاج ونال جائزة أفضل مونتاج فيلم Anora.

بينما حصد فيلم The Substance جائزة أوسكار أفضل مكياج، فيما فاز فيلم flow أفضل أنيميشن بحفل الأوسكار الـ 97 على مسرح دولبي في حي هوليوود في لوس أنجلوس.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمات إيما ستون وإيل فانينغ وسيلينا جوميز وديمي مور آنا دي أرماس إضافة إلى رالف فاينس وبن ستيلر ويليم دافو على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.

وجاءت أبرز الترشيحات كـ التالى:

أفضل فيلم

"Anora"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

أفضل ممثل في دور رئيسي

أدريان برودي، "

تيموثي شالاميت، "A Complete Unknown"

كولمان دومينجو، "Sing Sing"

رالف فاينز، "Conclave"

سيباستيان ستان، "The Apprentice"



أفضل مؤثرات بصرية

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Dune: Part Two"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"