flow يفوز بجائزة أفضل فيلم أنيميشن فى حفل الأوسكار الـ97

فاز فيلم flow أفضل أنيميشن بحفل الأوسكار الـ97 على مسرح دولبي في حي هوليوود في لوس أنجلوس.

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدي الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين، وهو من إخراج 4 مخرجين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمات إيما ستون وإيل فانينغ وسيلينا جوميز وديمي مور آنا دي أرماس، إضافة إلى رالف فاينس وبن ستيلر ويليم دافو على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.

وارتدى النجم العالمي جاي بيرس المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد دبوسا لدعم القضية الفلسطينية من على السجادة الحمراء

