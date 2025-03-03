شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الفيلم الفلسطيني No Other Land بالشال والأعلام بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدي الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين، وهو من إخراج 4 مخرجين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.



صناع الفيلم الفلسطيني No Other Land

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمات إيما ستون وإيل فانينغ وسيلينا جوميز وديمي مور آنا دي أرماس إضافة إلى رالف فاينس وبن ستيلر ويليم دافو على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.

وارتدي النجم العالمي جاي بيرس المرشح لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد دبوس لـ دعم القضية الفلسطينية من علي السجادة الحمراء

وجاءت القائمة الكاملة للترشيحات كـ التالى:

أفضل فيلم

"Anora"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

أفضل ممثل في دور رئيسي

أدريان برودي، "

تيموثي شالاميت، "A Complete Unknown"

كولمان دومينجو، "Sing Sing"

رالف فاينز، "Conclave"

سيباستيان ستان، "The Apprentice"



أفضل مؤثرات بصرية

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Dune: Part Two"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"