أوسكار 2025.. فيلم FLOW يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 04:19 صباحاً - تم منذ قليل بدء حفل توزيع جوائز أوسكار 2025، وخلال الحفل تم الإعلان عن فوزر فيلم " FLOW" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

أبرز المعلومات عن فيلم " FLOW"

وكان قد تم إنتاج فيلم " FLOW" عام 2024، ومن إخراج غينتس زيلبالوديس والذي شارك في كتابته مع ماتيس كازا، وتدور أحداث الفيلم حول قط منزل يتحطم منزله بسبب فيضان ليجد نفسه منعزل ويبقى الأمل الوحيد في النجاة داخل قارب تسكنه حيوانات مختلفة، ليُصبح عليه التعاون معهم رغم اختلافاتهم.

وكان قد تم عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي عام 2024 كما تم ترشيحه لجائزة نظرة ما، ثم عُرض في مهرجان "أنسي الدولي" للرسوم المتحركة وحصل على جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور وجائزة مؤسسة جان للتوزيع ضمن فئة الأفلام المختارة، كما قد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.

قد ترغبين في معرفة "Flow" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أنه انطلق منذ قليل الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بهوليوود، حيث انطلقت فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

ولأول مرة يستضيف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

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وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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