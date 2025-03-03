أوسكار 2025.. فوز فيلم "Anora بجائزة أفضل سيناريو وConclave أفضل سيناريو مقتبس

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 04:19 صباحاً - تم منذ قليل خلال حفل توزيع جوائز، الإعلان عن فوز المُخرج والسيناريست الأمريكيبجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن. كما تم خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 منح الكاتب والمؤلف البريطانيجائزة أوسكار أفضل سيناريو مُقتبس عنوعلى جانبٍ آخر، تم الإعلان عن فوز فيلم "FLOW" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.يُذكر أن منذ قليل انطلق الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بـ هوليوود، حيث انطلقت فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.ولأول مرة يستضيف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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