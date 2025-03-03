أوسكار 2025: للمرة الخامسة كيران كولكين وزوي سالدانا أفضل ممثل وممثلة مساعدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 04:19 صباحاً - للمرة الخامسة على التوالي في موسم الجوائز لعام 2025، يفوز كلٌ من كيران كولكين وزوي سالدانا بجائزة أفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة كان آخرها في حفل الأوسكار لعام 2025.

كيران كولكين وزوي سالدانا يكتسحان في موسم الجوائز

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أعلن منذ دقائق فوز الممثلة زوي سالدانا بأول أوسكار لها، وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97، عن فيلم Emilia Pérez. وقالت سالدانا في كلمتها بعد تسلمها الجائزة: "فخورة بأنني أول أمريكية من أصل دومينيكي تفوز بجائزة الأوسكار".

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بينما فاز كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain.

وكانت البداية في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، حيث فازت زوي سالدانا بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لفيلم سينمائي عن فيلم Emilia Pérez، بينما فاز كيران كولكين بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد في فيلم سينمائي، عن دوره في فيلم A REAL PAIN.

بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لفيلم سينمائي عن فيلم Emilia Pérez، بينما فاز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد في فيلم سينمائي، عن دوره في فيلم A REAL PAIN. في حفل توزيع جوائز البافتا، فاز كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain، بينما فازت زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Emilia Pérez.

بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain، بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Emilia Pérez. في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، فاز كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain، بينما فازت زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Emilia Pérez.

بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain، بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Emilia Pérez. في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، فاز كيران كولكين بجائزة الأداء المتميز لممثل في دور مساعد عن فيلم A Real Pain، بينما فازت زوي سالدانا بجائزة الأداء المتميز لممثلة في دور مساعد عن فيلم Emilia Pérez.

إليكِ هذا الخبر ديمي مور وغيرها من النجوم يسجلون أول ترشيح لجائزة أوسكار 2025

أبرز النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار

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استقبلت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025 كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات كان أولهم الإعلامية ريا أبي راشد، دانيال أولاندي، نيك كوفمان، ديمي مور، فيرنندا توريس، أريانا غراندي، إيلي فانينغ، سينثيا إيريفو، زوي سالدانا، كونان أوبراين مع زوجته ليزا باول أوبراين، ويليام ديفو، غوي بيرس، المغنية الامريكية H.E.R، فيليسيتي جونز، كوينلين بلاكويل، إيفون أورغي، ديان وارين، سنيتشري، ماريو لوبيز، ديفيد وايت، كنغيستون تولمان، فولكر بيرتلمان، باتريشيا كوتشيا، راميل روس، جوان تشن، ستيسي مارتن، جوليان هوغ، أميليا ديمولدنبرغ، إيمي هوما، المديرة والرئيسة لمتحف الأكاديمية وتشارلي داوسون، نيك بارك، ريتشارد بيك، ميرلين كروسينغهام، برادي كوربيت، مونا فاستفولد، جانيت يانغ، ستورم ريد، دروين شون، جيف غولدبلوم، كالوم هاربر، كاتي فيني، كيم سوك وو المعروف باسم رو وون، الممثلة الإيطالية ألبا روهرواشر والمصور السينمائي الأمريكي إدوارد لاكمان، جاكي ويفر، سيلتون ميلون، آريان فيليبس، مارلي ماتلن، لي برودا، ليسي كريستل، إيميلي كاسي، جوليا فلوتش كاربونيل، كريستال جورادو، ديفيد بريستو، كارلوتا غامبا، باز فيغا، كوكو جونز، توليا كيم، سان هيون لي، راتشيل سينوت، تشارلوت لورانس، جون سكويب، كوكو غوف، ليندا دونغ، هانا ستوكينغ، إيميلي مورتيمر، مانون ميسيان، جو ألوين، لورا بلونت، سارة نوث، ميندي كالينغ، كوني نيلسن، جيس إيزنبيرغ، أدريانا باث، أونجانو إليس تايلور، عمر أبوللو، كيلي ريبا، مارك كونسويلوس، والمزيد من النجوم.

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