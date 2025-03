أوسكار 2025: أريانا غراندي وسينثيا إريفو تتشاركان الغناء في افتتاح الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 04:19 صباحاً - افتتحت نجمتي فيلم The Wicked المرشح عن فئة أفضل فيلم، أريانا غراندي وسينثيا إريفو، حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، في نسخته الـ 97، وأبهرا الجمع الكبير من الفنانين وصناع السينما، بعرض غنائي فريد.

أريانا غراندي وسينثيا إريفو يخطفان الأنظار بتابلوه غنائي

صعدت أريانا غراندي، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، المسرح أولاً، بفستان أحمر لامع، وغنت أغنية "Somewhere Over the Rainbow"، بينما لفتت الأنظار سينثيا إريفو، المرشحة عن فئة أفضل ممثلة، بثوبها الأبيض المزخرف، وأدت أغنية "Home". وبعدها قام الاثنان معًا بغناء أغنية "Defying Gravity"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

أبرز النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار

استقبلت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025 كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات كان أولهم الإعلامية ريا أبي راشد، دانيال أولاندي، نيك كوفمان، ديمي مور، فيرنندا توريس، أريانا غراندي، إيلي فانينغ، سينثيا إيريفو، زوي سالدانا، كونان أوبراين مع زوجته ليزا باول أوبراين، ويليام ديفو، غوي بيرس، المغنية الامريكية H.E.R، فيليسيتي جونز، كوينلين بلاكويل، إيفون أورغي، ديان وارين، سنيتشري، ماريو لوبيز، ديفيد وايت، كنغيستون تولمان، فولكر بيرتلمان، باتريشيا كوتشيا، راميل روس، جوان تشن، ستيسي مارتن، جوليان هوغ، أميليا ديمولدنبرغ، إيمي هوما، المديرة والرئيسة لمتحف الأكاديمية وتشارلي داوسون، نيك بارك، ريتشارد بيك، ميرلين كروسينغهام، برادي كوربيت، مونا فاستفولد، جانيت يانغ، ستورم ريد، دروين شون، جيف غولدبلوم، كالوم هاربر، كاتي فيني، كيم سوك وو المعروف باسم رو وون، الممثلة الإيطالية ألبا روهرواشر والمصور السينمائي الأمريكي إدوارد لاكمان، جاكي ويفر، سيلتون ميلون، آريان فيليبس، مارلي ماتلن، لي برودا، ليسي كريستل، إيميلي كاسي، جوليا فلوتش كاربونيل، كريستال جورادو، ديفيد بريستو، كارلوتا غامبا، باز فيغا، كوكو جونز، توليا كيم، سان هيون لي، راتشيل سينوت، تشارلوت لورانس، جون سكويب، كوكو غوف، ليندا دونغ، هانا ستوكينغ، إيميلي مورتيمر، مانون ميسيان، جو ألوين، لورا بلونت، سارة نوث، ميندي كالينغ، كوني نيلسن، جيس إيزنبيرغ، أدريانا باث، أونجانو إليس تايلور، عمر أبوللو، كيلي ريبا، مارك كونسويلوس، والمزيد من النجوم.

