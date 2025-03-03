شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 2.. مؤامرة ضد ياسمين رئيس فى قصر شهريار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل جودر 2، بطولة ياسر جلال، تآمر سياف القصر (أحمد فتحي) مع محظية الملك شهريار (سامية طرابلسي) ضد شهرزاد (ياسمين رئيس) ليتخلصا منها؛ بسبب انشغال شهريار (ياسر جلال) بها طوال الوقت.

وقد هزمت شهرازد الملك شهريار في لعب الشطرنج، وبدأت تحكي له قصة جودر.

مسلسل جودر 2 يضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية، حيث يقترب من 15 مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض مؤخرًا فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

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سامية طرابلسي وأحمد فتحي



الفنانة ياسمين رئيس